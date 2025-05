Da Rimini ad Ascoli in bici, la solidarietà Anpi alla fornaia Lorenza Roiati

RIMINI. Sono partiti questa mattina da Rimini in direzione Ascoli Piceno, dove arriveranno sabato 24 dopo una pedalata di oltre 200 chilometri, i ciclisti Ercole Della Torre e Giuseppe Musilli.

Pedalando pedalando, i due sessantenni riminesi porteranno la loro solidarietà e quella dell’Anpi sezione di Rimini a Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, che nel corso delle manifestazioni per la Liberazione di qualche giorno fa venne identificata per aver esposto un lenzuolo con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”.

Indossando una maglietta con la scritta “Anche la piadina è antifascista”, Della Torre e Musilli sabato mattina incontreranno ad Ascoli Lorenza Roiati e una delegazione dell’Anpi locale e consegneranno loro i fazzoletti dell’Anpi sezione di Rimini che recitano “Buono come il pane, antifascista come la piadina”, insieme a una pubblicazione sui luoghi della Resistenza nel Riminese.

Un piccolo gesto di solidarietà per rimarcare l’importanza dell’antifascismo su cui è nata la nostra Repubblica e su cui si regge la nostra bella Costituzione. Ascoli e Rimini, dunque, unite dal pane e dalla piadina, in un gemellaggio solo simbolicamente gastronomico.