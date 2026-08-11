Da Rimini “A Spass” nei borghi della Valmarecchia in bus

Non solo spiaggia e mare, ma anche un entroterra tutto da scoprire. Che non è mai stato così a portata di bus. Con A Spass, il servizio di navette che collega il litorale riminese ai borghi storici della Valmarecchia, la vacanza in riviera si arricchisce di escursioni organizzate tra cultura, natura e sapori del territorio.

Verucchio, tra archeologia e Malatesta

Mercoledì 12 agosto, si parte alla scoperta della “doppia anima” di Verucchio, uno dei borghi simbolo della vallata. L’itinerario, in programma anche il 20 agosto e il 9 settembre dalle 9 alle 13, racconta le due identità del borgo: quella archeologica legata alla civiltà villanoviana e quella medievale della signoria dei Malatesta. La visita parte dal Museo Archeologico, che custodisce il celebre trono ligneo, prosegue nel centro storico e alla Rocca Malatestiana, e si chiude con una degustazione di prodotti tipici raccontati dai produttori locali. Per le uscite del 12 agosto e del 9 settembre le navette partono da Marina Centro (fermata 10, linea 11), Bellariva (piazzale Gondar, fermata 22) e Miramare (viale Oliveti, fermata 31); per quella del 20 agosto da Marina Centro, Viserba (viale Dati, fermata 16, linea 4) e Viserbella (viale Serpieri, fermata 24, linea 4).

Poggio Torriana e la leggenda di Azzurrina

Il calendario propone anche un’esperienza serale, “Misteri e dolcezze”, tra Poggio Torriana e Montebello, il 10 settembre dalle 18 alle 23: la Rocca di Montebello, la leggenda di Azzurrina, il museo del Miele, un laboratorio di tessitura e un’apericena tra racconti e tradizioni rurali. Partenze da Marina Centro, Viserba e Viserbella, con le stesse fermate della linea per Verucchio del 20 agosto.

Il programma completo è sul sito di Visit Romagna, www.visitromagna.it/aspass.