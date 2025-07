Da Rimini a Nairobi, solidarietà per i bimbi con disabilità

La campagna di raccolta fondi “Metti il cuore in valigia”, lanciata lo scorso marzo da un gruppo di sette volontari di Cittadinanza Onlus e nata con l’obiettivo di sostenere il nuovo centro per bambini e bambine con disabilità “Paolo’s Home Riruta” a Nairobi, in Kenya , ha superato le aspettative raccogliendo la cifra di 59.863 euro.

L’idea iniziale è nata dal desiderio di Maurizio Focchi (presidente di Cittadinanza Onlus), Simona Bianchini, Alessia Valducci, Andrea Ridolfi, Patrizia Lancellotti, Emanuela Meschiari e Cristina Zani di non arrivare a mani vuote a Nairobi, dove avrebbero visitato e partecipato all’inaugurazione del nuovo centro. L’obiettivo iniziale era fissato a 20.400 euro, cifra necessaria a garantire il funzionamento del centro diurno per i bambini e le bambine seguite da Cittadinanza per tutto il 2025. Tuttavia, la risposta ha portato a un rapido superamento di questa soglia, spingendo i volontari ad alzare l’obiettivo a 49.727 euro. Questo nuovo traguardo includeva il finanziamento di alcuni servizi di fisioterapia per entrambi i centri di Riruta e Kibera, e il sostegno al programma “Mentor Mothers”, che coinvolge le madri dei bambini con disabilità nella vita dei centri, offrendo loro anche piccole opportunità di reddito. Il risultato finale ha superato anche questo secondo obiettivo, raggiungendo quasi 60mila euro.

«Siamo profondamente commossi ed emozionati da questa ondata di bene - ha dichiarato Maurizio Focchi -. Questo successo è la prova tangibile di quanto la solidarietà possa costruire ponti importanti tra realtà geograficamente distanti, ma unite da un unico scopo: offrire una vita migliore a bambini e bambine con disabilità, spesso emarginati e in condizioni di estrema povertà».

Un risultato che non sarebbe stato lo stesso senza il contributo fondamentale delle aziende Myo Spa e Valpharma Group, che hanno voluto sostenere la raccolta coinvolgendo Cittadinanza nelle loro convention aziendali, dimostrando una sensibilità grande. Un contributo significativo è arrivato anche da RivieraBanca e dai Lions Club di Rimini che hanno organizzato una serata dedicata al progetto.

Il progetto “Paolo’s Home”, attivo in Kenya dal 2013, è uno dei programmi principali di Cittadinanza Onlus. In contesti come quelli delle baraccopoli di Nairobi, dove la disabilità è purtroppo spesso stigmatizzata, Cittadinanza lavora per offrire percorsi di cure, inclusione e nuove opportunità. I fondi raccolti verranno destinati non solo a garantire le attività già citate, ma anche ad affrontare ulteriori necessità dei centri “Paolo’s Home” a Riruta e Kibera, come ad esempio il trasporto dei bambini presso il centro e presso gli ospedali convenzionati e le iniziative di sensibilizzazione della comunità, fondamentali per ridurre lo stigma. «Incontrare questi bambini e le loro famiglie ti cambia lo sguardo - ha raccontato una delle volontarie -. Ti rendi conto che anche un gesto semplice, come raccontare quello che hai vissuto, può contribuire a fare la differenza».