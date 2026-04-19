Da Rimini a Ibiza le “Fantastiche quattro” della community al femminile

RIMINI. Le “fantastiche quattro” alla conquista di Ibiza. Non si tratta della classica vacanza post laurea fra amiche o di un week end lungo di piacere per festeggiare un addio al nubilato, Beatrice Bruni. Maddalena Renzi, Chiara Mencucci e Sofia Pivi sull’isola delle Baleari nota per la vita notturna ci vanno per... correre. Per macinare chilometri.

Per il secondo anno di fila si sono infatti presentate al via dell’Ibiza Marathon e rispetto a dodici mesi fa sono state affiancate da altre quattro giovani riminesi che hanno risposto al richiamo del “Dopamine”. Di cosa si tratta? Di una community locale al femminile che hanno creato per organizzare esperienze esclusive, attività, iniziative trasversali tutte appunto al femminile in maniera più agile e snella che con una associazione. D’altra parte, la Dopamina, il neurotrasmettitore endogeno prodotto dal cervello, è considerato un po’ il “carburante” per raggiungere obiettivi, produce motivazione, stimola il movimento, il rinforzo, il controllo motorio e la gratificazione. Ma torniamo alle “fantastiche quattro” e alla loro bella storia, raccontata dalla 28enne Beatrice Bruni, personal trainer di Dopamine e di altre realtà sportive del Riminese.

Beatrice, come nasce questa avventura?

«Ci siamo conosciute un anno fa all’Hyrox di Milano e ci siamo dette ‘perché non proviamo la maratona di Ibiza?’. Detto, fatto: ci siamo allenate e in due abbiamo fatto la 12 km e in due la 22 km. Nel frattempo abbiamo sviluppato la nostra community, proposto tanti eventi e quest’anno abbiamo raddoppiato: al via in otto da Rimini, tutte donne per la 22 km. Altre quattro ragazze attratte dalla nostra precedente esperienza hanno deciso di intraprenderla e per questo ci siamo adoperate per organizzare un soggiorno sportivo in una bella villa con piscina con momenti di condivisione sportivi e non».

Perché Ibiza e come siete organizzate?

«Perché si è al mare, c’è il sole, un paesaggio stupendo, animazione. Facciamo un po’ di tutto, risveglio muscolare, pre corsa sul mare, allenamento... Siamo partite giovedì da Bologna e dopo la maratona del sabato (ieri, ndr) torniamo a casa domenica».

E “Dopamine” da cosa nasce?

«Dalla passione condivisa per il movimento, lo stile di vita sano, il viaggio e le relazioni autentiche. Il nostro progetto propone esperienze sportive pensate da donne per donne, con l’obiettivo di unire attività fisica, scoperta del territorio e costruzione di nuove connessioni. Partendo dalla nostra amata Rimini e dall’Emilia-Romagna, vogliamo offrire momenti unici che combinano movimento, esplorazione di luoghi, partendo da quelli poco conosciuti, e socializzazione in contesti esclusivi e immersi nella natura o nel patrimonio culturale locale. Abbiamo già proposto pilates, skin care, allenamento funzionale e attività in sauna in alcune Spa di hotel importanti, una giornata di mobilità in una villa con brunch cucinato sul posto da cuochi e siamo onorate di essere state invitate dal Comune alla presentazione per le ADS del Rimini Wellness OFF. Oltre alla partecipazione all’ambiente fieristico, un’altra nostra iniziativa già programmata e per sabato 9 maggio con un esperienza di knockout, l’opportunità di allenarsi con il sacco da boxe con la partecipazione di un professionista di mma. I nostri progetti sono infatti inclusivi per tutti, qualsiasi sia il livello di preparazione sportiva, e adatti anche per chi è alle prime armi».