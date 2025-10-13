“Da Rimini a Gaza”: incontro con Marco Croatti e Michela Monte venerdì 17 ottobre al Fulgor

  • 13 ottobre 2025
Michela Monte alla partenza della Flotilla da Barcellona
Rimini2030 e il Circolo Ermeneutico organizzano un incontro con Michela Monte, giornalista riminese, e il senatore Marco Croatti, rientrati a inizio ottobre in Italia dopo avere partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, impegnata nel portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre, alle 19, al cinema Fulgor di Rimini.

L’iniziativa, dal titolo “Da Rimini a Gaza”, intende offrire al pubblico la testimonianza diretta di chi ha vissuto in prima persona un’operazione di solidarietà internazionale, carica di civiltà, resistenza e speranza. Interviene Emma Petitti (consigliera della Regione Emilia-Romagna), modera Donato Piegari.

