«Tutto è cominciato 27 anni fa quando sono volata negli States, subito dopo la laurea, per uno stage alla Walt Disney World. Lavoravo in uno dei dieci padiglioni, quello che rappresenta l’Italia, dedicandomi al merchandising, tramite un visto apposito della durata di un anno. In precedenza il mio impegno si era dispiegato in un noto parco tematico di Riccione, l’Aquafan, ma i viaggi sono sempre stati la mia passione. Quanto al mondo Disney mi ha insegnato tanto, soprattutto che “la vita ha il gusto che le dai”. Detto questo, doveva trattarsi solo di un anno sabbatico ma a due mesi dalla fine ho incontrato un musicista americano, Steven Pearson, e Cupido ha scoccato la fatidica freccia. Era il 1999 e dopo mesi trascorsi a rincorrerci in viaggi mordi e fuggi, da un continente all’altro, siamo convolati a nozze nel 2000. All’epoca Steven militava nel gruppo dei Rondó Masquerade, uno spin off dei Rondó veneziano. Il tempo ci ha dato ragione: oggi abbiamo un figlio di 17 anni, Nicholas che ha la doppia cittadinanza, è bilingue e sa chiudere i tortellini come un romagnolo doc».