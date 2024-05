Da Rimini a Bologna su un risciò rosa: 135 km a tappe in Romagna contro la discriminazione di genere

Prende il via venerdì 24 maggio da Rimini l’iniziativa “La Risciò”, 135 km a tappe attraverso tutta la Romagna fino a Bologna per una tre giorni inclusiva e “contro le diseguaglianze di genere e le discriminazioni che vivono donne e minoranze” come spiegano gli organizzatori. Lanciato dall’associazione Salva i ciclisti Bologna (con la collaborazione di Period Think Tank e il patrocinio dei comuni attraversati) vedrà una carovana di ciclisti pedalare un risciò fucsia “per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere e le discriminazioni multiple, attraverso un viaggio festoso e inclusivo. Ogni tappa coinvolgerà cittadine, cittadini e associazioni locali, insieme ai rappresentanti istituzionali”.

Il programma

Venerdì 24 maggio - Rimini / Cesena

**Rimini**

12:00 - 13:45: Incontro inaugurale alla Community 27, Lungomare. Ritrovo con associazioni, cittadini e ciclisti, con chiacchiere e piada per preparare il viaggio.

14:00: Piazzale Federico Fellini - Saluti istituzionali con la vicesindaca e partenza della carovana.

14:30: Partenza ufficiale del risciò verso Cesena.

**Cesena**

18:00: Arrivo a Porta Santi. Accoglienza dalle associazioni locali e dai cittadini, pedalata insieme fino al centro città.

18:30: Piazza del Popolo - Saluti istituzionali e celebrazione dell’arrivo.

19:00: Evento “La menestrella femminista” - Spettacolo di musica popolare femminista e cena con la carovana risciò presso le Cucine Popolari

Sabato 25 maggio - Cesena, Forlì, Imola

**Cesena**

9:30: Chiesa dell’Osservanza - Partenza del risciò per la seconda tappa del percorso.

**Forlì**

13:00: Parco della Resistenza - Picnic della carovana e partenza per Imola.

**Imola**

18:00: Piazza dei Servi - Accoglienza dalle associazioni locali e pedalata fino al centro. 18:30: Associazione Trama di Terre - Incontro e musica con il coro.

19:15:Piazza Gramsci - Saluti istituzionali e passaggio al centro antiviolenza “Per le donne”. 20:30: Centro Giovanile Ca’ Vaina - Indie market, fumetto, editoria indipendente, live painting e concerto.

Domenica 26 maggio - Imola, San Lazzaro, Bologna

**Imola**

9:30: Convento dei Cappuccini - Partenza del risciò per l’ultima tappa verso Bologna.

**San Lazzaro**

13:30: Centro Sociale Malpensa - Picnic della carovana e partenza per Bologna.

**Bologna**

17:00: Piazza Carducci - Accoglienza dalle associazioni locali e pedalata finale verso il centro. 17:30: Piazza Maggiore - Arrivo, saluti istituzionali e celebrazione della conclusione del viaggio. 18:30: Montagnola Republic - Festa di chiusura con musica e food truck, DJ set Robbe Miste.