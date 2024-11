Da Napoli al centro di Rimini, ecco l’Antica pizzeria da Michele

A breve, come annuncia un cartello in bella vista, aprirà in via Mentana una sede della nota catena, fondata nel 1870, che oggi conta locali a Napoli, Aversa e Pompei, oltre che i punti “Michele Express” di Aversa e di Pontecagnano. L’Antica pizzeria da Michele per Napoli «è il punto di incontro tra tradizione e innovazione, esperienza e passione». Una pizzeria in cui, stando alla pagina ufficiale, «si può vivere il fascino di un presepe in frenetico movimento».

Il tutto condito con ingredienti «come la semplicità e l’amore per la tradizione». Con solo due pizze sul menù «a garanzia di qualità», i proprietari da più di cent’anni puntano l’accento sui sapori di una volta.

Non solo merito delle tecniche tradizionali, quindi, ma anche degli ingredienti «delle eccellenze campane» dalla farina al fiordilatte all’olio «tutto nasce da imprenditori che dedicano il lavoro a un ambito ristretto».