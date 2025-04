Da Louis Vuitton a Disney, scoperto il business del tarocco da Rimini ad Alessandria: 50 denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro

Si è conclusa nei giorni scorsi un’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Alessandria su scala nazionale che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di capi d’abbigliamento e prodotti per bambini recanti marchi contraffatti.

L’indagine, avviata negli ultimi mesi del 2024, ha tratto origine dalla attenta ricerca di prodotti contraffatti posti in vendita su note piattaforme di e-commerce e sui social network che, sempre più frequentemente, vengono utilizzati per commercializzare prodotti contraffatti. Le attività eseguite hanno permesso di portare alla luce una vasta rete di distribuzione di prodotti illegali, partendo da un’azienda con sede in Alessandria, per arrivare al produttore sito a Rimini, ricostruendo l’intera catena di distribuzione, sino ai vari distributori dislocati su tutto il territorio nazionale, ove i Reparti del Corpo competenti hanno sequestrato migliaia di articoli irregolari. Su t-shirt e felpe rinvenute erano riprodotti contemporaneamente due segni distintivi di noti brand.

Sempre nel contesto delle vendite on-line illegali, inoltre, sono stati esaminati presso il centro logistico di una nota società di e-commerce migliaia di articoli contraffatti importati dalla Cina da svariate imprese con domicilio fiscale in UE. Tali attività, eseguite unitamente a personale della Camera di Commercio di Asti/Alessandria, hanno consentito di accertare sulla quasi totalità dei campioni esaminati, oltre alla contraffazione, l’assenza dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza prodotti.