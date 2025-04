Ha raccontato la sua storia a 550 studenti (tra scuole primarie e medie) riuniti di recente a Santarcangelo nell’ambito del progetto “Un mondo di fiabe” organizzato dalla rete Bill (Biblioteca della Legalità) con il coordinamento della “Baldini”. Si chiama Chenyi Xu ma a Rimini tutti la conoscono come Alice, il nome che le è stato assegnato, quando era appena una bambina, dalla sua professoressa durante la prima lezione di inglese. Al suo arrivo in Italia ha deciso di utilizzarlo come soprannome «per facilitarne la memorizzazione da parte degli italiani». Ora la 39enne Alice è diventata una mediatrice culturale.