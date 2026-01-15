Da Crans-Montana un monito per i locali della Romagna, il criminologo Affronte: “Sugli addetti all’antincendio in molti fanno i furbi”

Il criminologo Massimo Affronte, esperto di safety e security, era stato uno dei pochi a parlarne prima, denunciando il mercato dei party improvvisati a Capodanno. Prima che l’incendio di Crans-Montana costasse la vita a decine e decine di giovani e aprisse il famoso vaso di Pandora. Perché il tema, a prescindere dalla latitudine, resta universale: quello che è successo in Svizzera sarebbe potuto capitare ovunque, anche in qualche locale del Riminese.

“Vengono i brividi a ripensarci, ma il mio monito era chiaro: la sicurezza è percepita troppo spesso come un costo perché non si pensa mai al peggio, attenzione però a risparmiare su certi aspetti”.

Affronte ci tiene a precisare una cosa: “Non voglio fare dietrologia, le tragedie capitano per una serie di concause. E di questo se ne occuperà la magistratura. Però deve servirci per fare almeno una riflessione e rivedere quello che succede a casa nostra. Anche in discoteche ufficiali e popolari, quindi strutturate per fare pubblico spettacolo e spesso anche in regola con tutti i permessi”.