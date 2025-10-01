Croatti verso Gaza: «Forze israeliane minacciose vicino alle nostre barche»

RIMINI. «Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche», il senatore riminese Marco Croatti fa il punto della situazione della missione della Sumud Flotilla verso Gaza a poche miglia dall’arrivo. «Non conosciamo i loro propositi», continua l’esponente del 5 stelle, «e se siano intenzionati ad arrestarci nelle prossime ore ma vogliamo ribadire con forza che stiamo agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale, in modo pacifico e che questa è una battaglia di umanità per Gaza. C’è grande tensione tra gli equipaggi, siamo consapevoli che nelle prossime ore potrebbe succedere qualunque cosa ma siamo pronti. Ora come non mai contiamo davvero sul sostegno di tutti e sull’energia dei tantissimi che in queste settimane hanno supportano la Sumud Flotilla. Mentre i governi e gli eserciti ricorrono alla chiamata alle armi, la nostra è una chiamata alla pace. Lottate con noi per tenere viva la speranza di un nuovo futuro».