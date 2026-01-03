Croatti sull’intervento Usa in Venezuela: «Meloni condanni l’attacco»

RIMINI. «Indipendentemente dall’opinione su Maduro – dittatore per alcuni, presidente legittimo per altri – la cattura di un capo di Stato sovrano da parte di una superpotenza straniera, con raid militare sul suolo nazionale, apre un precedente inquietante», il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti interviene con un post sui social dopo l’operazione militare condotta dagli Stati Uniti di Donald Trump contro Maduro. «È l’esercizio di un potere assoluto, al di fuori del diritto internazionale», continua Croatti: «oggi tocca a un “narco-dittatore” accusato da Washington, domani potrebbe toccare a chiunque non piaccia al potente di turno. Se applaudiamo questo, accettiamo che il mondo sia governato dalla legge del più forte, non dal diritto.
Meloni prenda subito le distanze e condanni l’attacco».