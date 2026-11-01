Croatti: «Nella Finanziaria anche la quinta estrazione di Lotto e Superenalotto, governo Meloni biscazziere»

RIMINI. «Più azzardo, meno sanità e scuola: ecco la catastrofica ricetta con cui questa destra intende pagare i miliardi di investimenti per il riarmo. Il Paese sprofonda per colpa di un governo che, fin dal primo giorno, ha lavorato per difendere gli interessi dei grandi gruppi finanziari, dei signori dell’azzardo e delle armi». Va giù duro il senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle). «Tra le misure dell’ultima manovra economica c’è una quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto: l’ennesima vergogna sulle spalle degli italiani».

«L’azzardopatia», prosegue il parlamentare, «è una piaga terribile che in Italia coinvolge quasi due milioni di persone, con effetti sociosanitari drammatici. Un inferno per tante famiglie, che colpisce soprattutto le persone più fragili e vulnerabili. Nel 2025 la raccolta del gioco d’azzardo in Italia ha toccato i 164 miliardi di euro, e l’80% di questa cifra proviene da persone con un disturbo da gioco. È la seconda industria non produttiva del Paese: allo Stato porta 13 miliardi di entrate, ma i suoi costi sono incalcolabili. Il governo Meloni non è soltanto il più longevo della storia repubblicana, ma anche il più biscazziere».