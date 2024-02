Croatti: «La politica in alcuni casi sembra assente nella difesa del giornalismo»

RIMINI. Il senatore riminese Marco Croatti (MOvimento 5 Stelle) interviene sul tema della libertà di stampa. «In risposta alle recenti discussioni emerse intorno alla commissione Segre e alla difesa del giornalismo», scrive in una nota, «ci troviamo di fronte a una riflessione cruciale sulla tutela della libertà di stampa e sull'importanza di un giornalismo indipendente. L'intervento di De Bortoli, che sottolinea la necessità di difendere il giornalismo, risuona come un richiamo alla responsabilità collettiva nella promozione di un'informazione accurata. Tuttavia, io mi sono sentito di menzionare Assange per aggiungere un'ulteriore dimensione, evidenziando le sfide legate alla pubblicazione di informazioni classificate e le implicazioni per la libertà di espressione. È notevole notare che la politica, in alcuni casi, sembra assente nella difesa del giornalismo. Questo solleva interrogativi cruciali sul ruolo delle istituzioni nel garantire la libertà di stampa e nel proteggere i giornalisti indipendenti. La sua assenza potrebbe compromettere la base stessa di una società informata e partecipativa. In questo contesto, è imperativo che la politica si impegni attivamente nella salvaguardia della libertà di espressione e nella promozione di un giornalismo robusto plasmando una società informata e democratica. E’ fondamentale rafforzare l'importanza del giornalismo come pilastro della nostra società per garantirne la prosperità e la vitalità.»