Rimini. Croatti, M5s: «Balneari, Governo responsabile del caos»

Concessioni balneari, il Governo fa come gli struzzi, almeno secondo il senatore del Movimento 5 stelle Marco Croatti, che torna ad attaccare l’esecutivo: «Nemmeno ad estate inoltrata il governo riesce a togliere la testa dalla sabbia e affrontare il tema delle concessioni demaniali per dirimere una vicenda che ha gettato nel caos il comparto balneare e sta costringendo tutti i Comuni a muoversi in ordine sparso per indire i bandi di gara. La mancanza di riferimenti normativi da parte del Governo - mette in guardia il pentastellato - aprirà una stagione di ricorsi e contenziosi senza fine che continuerà a bloccare investimenti e sviluppo di un comparto fondamentale per l’offerta turistica del nostro Paese».

Il dito è puntato dritto su quella che il senatore ribattezza «banda Meloni» e le sue «promesse clientari fasulle»: a detta dell’esponente M5s, alla luce dei nuovi assetti europei emersi all’indomani della conferma di Ursula Von Der Leyen alla Commissione europea, il governo si trova «emarginato e privo di peso politico in Ue». Ma a finire sotto la sabbia non sarebbe solo la testa dell’esecutivo, bensì anche quella che Croatti ritiene «la soluzione più giusta per il comparto»: «Era già pronta sul tavolo oltre due anni fa - spiega - e portava la firma del M5s con la riforma contenuta nel Ddl concorrenza del governo Draghi».