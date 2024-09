Criminalità e denunce: Rimini migliora e passa al secondo al quarto posto nella classifica del Sole 24Ore

Rimini scende dal secondo al quarto posto in Italia nella classifica dell’indice dei reati pubblicata oggi dal Sole 24Ore per quanto riguarda l’anno 2023. Nella classifica delle 14 città metropolitane, Milano si conferma il territorio con più denunce (7.093 ogni 100mila abitanti), seguita da Roma che balza dal terzo al secondo posto con un incremento dell’11% su base annua (6.071 denunce ogni 100mila abitanti). Subito sotto: Firenze (3ª), Rimini (4ª), Torino (5ª), Bologna (6ª), Prato (7ª), Imperia (8ª) e Livorno (10ª). «Il dato di Rimini - ha dichiarato il prefetto di Rimini, Paola Cassone al Sole 24Ore - è fortemente condizionato dall’incremento dei reati nel periodo estivo a causa dell’afflusso di persone in Riviera, a cui si affianca il forte senso civico dei romagnoli».

Le altre province

Quanto alle altre province della regione, Parma risulta al 13° posto (con 4.416,8 denunce ogni 100.000 abitanti), Modena al 16° (4.200), Ferrara al 17° (4.115,1), Ravenna al 20° (4.011,1), Piacenza al 28/o (3.669,9), Forlì-Cesena al 32° (3.578,7) e Reggio Emilia al 35° (3.533,8)