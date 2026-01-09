Crans-Montana, Eleonora: “Stiamo combattendo per guarire... Un pensiero agli angeli che non ce l’hanno fatta”

MILANO. Ricorda le 40 vittime di Crans-Montana e ringrazia i medici. Eleonora Palmieri ha pubblicato oggi alcuni suoi pensieri su Instagram. «Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno... ma un pensiero va agli angeli che non ce l’hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!». «Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale», ha aggiunto la 29enne di Cattolica ferita nell’incendio del bar Le Constellation, «c’è stata la vita vera. Quella fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti. Voglio dire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano: alla mia famiglia, il mio porto sicuro, e al mio fidanzato che è rimasto insieme a me anche in quella stanza di ospedale. Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro». Assieme al testo Eleonora ha anche postato alcune foto del periodo prima dell’incidente e della sua degenza all’ospedale Niguarda di Milano.