Coriano. Prende fuoco durante la marcia, Maserati distrutta dalle fiamme

Una Maserati ha preso fuoco all’improvviso durante la marcia questa mattina in via Monte a Coriano. Nemmeno l’intervento tempestivo della squadra dei Vigili del fuoco di Rimini è riuscito a invertire la sorte infausta dell’auto di lusso: in poco più di una decina di minuti, della vettura prestigiosa che era non restava più altro che un ammasso di lamiere ripiegate su stesse. Decisamente più clemente la sorte per l’uomo che la guidava: appena ha notato il fumo nero che si levava dal cofano ha accostato, è sceso dal veicolo e ha dato l’allarme al 115.