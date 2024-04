Coriano, Letizia Petris dopo il Grande Fratello: “I miei genitori si sono conosciuti a San Patrignano mentre si disintossicavano dall’eroina”

Una storia di risalita nata a San Patrignano. “I miei genitori si sono conosciuti nella comunità di San Patrignano per disintossicarsi dall’eroina. Lì si sono innamorati e anni dopo, una volta usciti, sono nata io”. Letizia Petris, 25 anni e fotografa di professione, dopo essere uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello si racconta a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin.

Letizia è nata a Cesena nel 1999 e vive a Coriano: “Mia madre, Sara, è entrata a San Patrignano a 17 anni, mentre mio papà Osvaldo ne aveva già 25 ed era quasi alla fine del suo percorso. Lui l’ha aspettata, e quando mamma è uscita sono nata io”. Papà e mamma hanno trovato un impiego come responsabili della comunità, ma “mia madre era terrorizzata dalla possibilità che facessi i suoi stessi errori, quindi non ho potuto vivere un’adolescenza come gli altri miei coetanei” racconta Petris. Tant’è che almeno fino ai 13 anni “non conoscevo la vita reale e non avevo idea del mondo esterno: facevo sport a San Patrignano, mangiavo lì, i miei amici erano i figli degli altri responsabili. Quando ho iniziato a uscire dalla comunità ho sofferto di ansia sociale, facevo fatica a stare nei posti dove c’erano tante persone, avevo tanto da recuperare. Un po’ come adesso che sono uscita dal Grande Fratello”.

Continua Letizia nel suo racconto: “Papà è andato via molto velocemente quando avevo vent’anni. La cosa più dolorosa è che sia venuto a mancare proprio davanti a me e alla mamma”. Malato di leucemia, il padre Osvaldo è andato in coma. “Il dottore ci ha detto che dovevamo scegliere se spegnere le macchine che lo tenevano in vita. Io fino all’ultimo ero convinta che si sarebbe svegliato, quindi non volevo prendere questa decisione. Ma mio papà è stato padre fino alla fine e quel pomeriggio stesso ha deciso di spegnersi”.