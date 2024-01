Coriano, esplosione all’inceneritore: tre operai feriti, uno è grave - Gallery e Video

Esplosione dentro l’inceneritore di Raibano: diversi feriti, in corso le operazioni di vigili del fuoco, carabinieri e sanitari. Dai primi accertamenti pare che uno degli oggetti sul nastro trasportatore, destinati alla differenziazione, sia esploso, ferendo tre operai, uno in modo grave. Il boato, fortissimo, si è sentito anche a grossa distanza. Fumo nero si è levato dall’inceneritore. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme ai sanitari del 118 con elimedica e ambulanze. Erano passate da poco le 16 quando si sono sentite alcune esplosioni all’interno dell’inceneritore. E’ stata allertata anche Arpae per le analisi dell’aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.