Coriano. Droghe: cresce il consumo tra i minorenni, l’allarme arriva al vertice ECAD di San Patrignano

Droghe in aumento tra i minorenni, crescono gli accessi ai Pronto soccorso e preoccupa la diffusione delle nuove sostanze sintetiche. Nel 2025 quasi 350mila studenti under 18, pari al 23%, hanno dichiarato di aver consumato almeno una sostanza illegale, contro il 20% del 2024.

Gli accessi ai Pronto soccorso per problemi legati agli stupefacenti sono stati 9.641, in crescita del 15%, mentre alla cocaina è attribuito il 33% dei decessi droga-correlati accertati dalle forze dell’ordine.

Sono alcuni dei dati sviscerati stamattina a San Patrignano, nel corso della Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ministri, autorità e rappresentanti di organizzazioni europee.

Il vertice internazionale, ospitato dalla comunità di Coriano, che dal 1978 ha aiutato 27mila persone e oggi accoglie circa 850 ragazzi, è dedicato al contrasto al narcotraffico, alla prevenzione delle dipendenze e ai percorsi di recupero.