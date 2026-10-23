Coriano. Da San Patrignano l’appello del Presidente Mattarella: «La lotta alle dipendenze, richiede un impegno comune, costante e duraturo»

«Le dipendenze sono una sfida che riguarda la salute pubblica, la coesione sociale, la sicurezza e la qualità stessa della convivenza democratica».

È il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto questa mattina, 23 ottobre, durante la Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), ospitata dalla comunità di San Patrignano, a Coriano, per un confronto europeo sulla prevenzione delle dipendenze, la cura e il recupero.

Nel suo intervento, il capo dello Stato ha richiamato la necessità di un impegno condiviso contro il traffico di stupefacenti, sottolineando come «le reti criminali che organizzano il traffico di stupefacenti non conoscono confini». Un contrasto che, ha evidenziato, deve coinvolgere ogni Stato e l'intera comunità internazionale, perché «nessun sistema nazionale, per quanto efficace, basta a se stesso».

Accanto alla repressione, Mattarella ha posto l'accento sulle radici del fenomeno, individuate nel «disagio sociale, nell'isolamento e nel timore del futuro, soprattutto tra i giovani». Da qui l'importanza della prevenzione e dei percorsi di recupero, sostenuti dal lavoro, dalla formazione e dalla solidarietà.

Il Presidente ha infine espresso «la riconoscenza della Repubblica a quanti, in Italia e all'estero, operano ogni giorno per accompagnare le persone nel difficile cammino verso il reinserimento e per contrastare il narcotraffico attraverso la cooperazione internazionale».