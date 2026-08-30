Coriano, arrestato a soli 17 anni: aveva mezzo chilo di hashish

CORIANO. I Carabinieri della Stazione di Coriano hanno tratto in arresto un 17enne, ritenuto responsabile dell’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione trae origine da un’accurata attività info-investigativa condotta dalla Stazione, che ha permesso di raccogliere precisi elementi indiziari circa la disponibilità di un ingente quantitativo di stupefacente da parte del minore. Gli esiti delle investigazioni hanno portato alla richiesta di un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, a cui i militari hanno dato immediata esecuzione notificando l’atto e avviando le operazioni alla presenza di un familiare.

Già dalle prime fasi i Carabinieri hanno trovato riscontri a quanto ipotizzato, trovando bustine in plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi all’interno del borsello del giovane. La successiva perquisizione domiciliare, condotta nella camera da letto, ha permesso di recuperare, occultata sotto la seduta di una poltrona, una scatola contenente circa 500 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti e numerose dosi già confezionate e pronte per lo spaccio.

Nello stesso contenitore sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento. Sequestrate infine 6 cartucce da fucile calibro 12, insieme allo stupefacente.

Alla luce di del quantitativo, del suo frazionamento in dosi e della presenza di materiale destinato alla pesatura e al confezionamento, il minore è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna, accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ha poi convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità.