Coopstartup Romagna: ecco i progetti premiati per Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna

«Coopstartup Romagna è la dimostrazione che i valori cooperativi sono ancora attrattivi per tantissimi giovani, ma anche per persone di ogni età e professionisti di valore, che credono che i valori della cooperazione siano la strada migliore per realizzare nel concreto le loro idee imprenditoriali - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - in questi anni abbiamo puntato sulla voglia di protagonismo delle nuove generazioni, grazie al lavoro svolto insieme ai tantissimi partner che ci accompagnano: è la strada che seguiremo anche per la nuova edizione, in partenza a gennaio».

A ognuno dei progetti vincitori spetta un contributo fino a 18mila euro in risorse economiche e servizi, oltre a un anno di assistenza sanitaria da parte di Reciproca SMS per i soci lavoratori delle nuove cooperative.

Chimera (Forlì-Cesena), rappresenta una nuova realtà nel panorama delle tecnologie elettriche e delle energie rinnovabili, nata con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e innovazione.

Si occupa di efficientamento energetico, offrendo soluzioni chiavi in mano per impianti fotovoltaici che consentono ai clienti di ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto ambientale. Parallelamente, Chimera è attiva nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, garantendo sistemi di alta qualità, affidabili e in linea con le normative più avanzate.

La Barbisa (Forlì-Cesena), si propone come un modello innovativo di supporto e inclusione, offrendo opportunità di lavoro alle donne e aiutandole a costruire una rete di relazioni che favorisca la crescita personale e professionale. Il suo obiettivo è affiancare le donne nella comunicazione delle loro imprese, nella creazione di piani di sviluppo sostenibili e nel raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un approccio lavorativo innovativo. Le attività della cooperativa includono marketing, organizzazione di eventi e workshop, formazione e la vendita di prodotti di qualità che sostengono l’ecosistema femminile, contribuendo così a promuovere l’empowerment e la valorizzazione delle donne.

Moksha (Rimini) è una realtà che intende gestire una struttura di coworking per operatori del benessere olistico nella quale offrire agli operatori sia spazi attrezzati per svolgere le proprie attività in modalità pay per use, che servizi di marketing e comunicazione.

I Teatri del Delta (Ravenna), è un brand nato nel 2021 che si fonda su esperienze di produzione artistica attive da oltre vent’anni. Rappresenta un sistema dinamico e in costante evoluzione, radicato nelle province di Ravenna e Ferrara e caratterizzato da una fitta trama di contratti e collaborazioni con numerosi enti pubblici e privati. Al centro del modello di progettazione culturale vi è un sistema teatrale diffuso e capillarmente integrato nel territorio, concepito come base solida per la creazione artistica, con l’obiettivo di estenderlo ulteriormente e ampliare il suo impatto.

Corsivo (Ravenna) è una cooperativa editoriale nata nel dicembre 2023 con lo scopo di acquisire, sviluppare e gestire le testate locali online Ravennanotizie.it e il relativo network., salvaguardando la continuità. Il network di informazione locale online Romagnanotizie.net è costituito da diverse testate.