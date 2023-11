Coop Alleanza contro la violenza sulle donne: la spesa sostiene le associazioni di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza e su questo fenomeno gravissimo torna a puntare i riflettori in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la campagna solidale “Noi ci spendiamo, e tu?”. Per tutto il mese di novembre, soci e clienti acquistando confetture e i nettari Frutti di pace, i frollini Coop con confezione dedicata e la shopper “Il silenzio parla”, a firma dell’illustratrice e designer italiana Elisa Puglielli, contribuiranno con l’1% della spesa di questi prodotti, a sostenere 35 realtà impegnate a contrastare la violenza sulle donne, offrendo loro rifugio e assistenza psicologica.

Le realtà sostenute sono quelle che operano nei territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0. In Emilia-Romagna saranno nove le realtà beneficiarie della campagna “Noi ci spendiamo, e tu?”: a Bologna, Casa delle donne per non subire violenza, a Ferrara, Centro Donna Giustizia Ferrara,

a Forlì-Cesena, Associazione Perledonne Onlus, a Modena, Gruppo Donne Giustizia Modena, a Parma, Centro Antiviolenza di Parma, a Piacenza, La Città delle Donne, a Ravenna, Linea Rosa, a Reggio Emilia, NONDASOLA Onlus, a Rimini, MondoDonna Onlus.

Per ogni shopper “Il silenzio parla” acquistata, Coop devolverà 50 centesimi all’associazione Differenza Donna per assistere le donne vittime di violenza. Inoltre, sulle confezioni dei frollini a marchio Coop sarà inserito un messaggio che invita proprio a contattare, se vittime di violenza o stalking, il numero 1522, e sarà presente un QR code che se inquadrato, permetterà di ascoltare storie vere di violenza di genere, interpretate attraverso la voce di attrici, con un invito: se anche voi vivete o siete a conoscenza di vicende simili, chiamate il 1522. Rompere il silenzio incoraggia infatti altre vittime a uscire dall’isolamento e cercare aiuto.