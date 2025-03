Contromano muore sulla A14, coinvolte sette auto, autostrada chiusa tra Cattolica e Pesaro, lunghe code

CATTOLICA. Un uomo di 73 anni oggi pomeriggio poco dopo le 15 è entrato contromano sulla A14 al casello di Pesaro e dopo aver percorso quasi 5 chilometri si è scontrato con altre vetture e ha perso la vita. La tragedia, che ha dell’incredibile, è avvenuta non distante da Gradara, all’altezza del km 151,4. Sono in tutto sette i veicoli coinvolti nell’incidente e diversi sono i feriti, alcuni gravi. Sulla autostrada Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Pesaro in direzione Ancona per circa un’ora e mezza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari (ben tre eliambulanze da Ravenna) e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso lunghe code in direzione Ancona. I viaggiatori provenienti da Bologna e diretti ad Ancona sono stati fatti uscire a Cattolica, per percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Pesaro.