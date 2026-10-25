Congresso Lega, la Romagna con Salvini

Un intervento interamente focalizzato sulla riforma della giustizia quello tenuto dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, durante il congresso straordinario del partito a Milano. Dopo aver rinnovato il pieno sostegno della Romagna al segretario federale Matteo Salvini, Morrone ha ribadito come giustizia, sicurezza e libertà rappresentino i pilastri fondamentali dell’azione politica leghista. Richiamando l’esito del referendum costituzionale del marzo scorso, il parlamentare ha sottolineato l’urgenza di affrontare in modo strutturale le criticità del sistema giudiziario italiano, indicando tra le priorità la separazione delle carriere, il contrasto allo strapotere delle correnti e la responsabilità civile diretta dei magistrati. Secondo il segretario romagnolo, la certezza della pena e un’effettiva tutela delle vittime restano condizioni indispensabili per restituire fiducia ai cittadini e garantire la sicurezza del territorio, impegni sui quali il partito assicura di non voler fare passi indietro.