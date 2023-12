Con l’auto travolge due ragazze a piedi sulla Statale di Rimini: una muore sul colpo, l’altra è ferita

Incidente mortale questa sera attorno alle 21,30 lungo la Statale a Rimini. Al chilometro 204 + 400 - all’altezza di Mondo Convenienza - un uomo a bordo di una Volkswagen Tiguan ha travolto e ucciso una ragazza classe 1992 che camminava insieme a un’amica sul ciglio della strada. L’amica è rimasta ferita e circa tre quarti d’ora dopo l’incidente era ancora affidata alle cure del medico del 118 arrivato sul posto insieme agli infermieri. Dalle prime informazioni che è stato possibile raccogliere, dovrebbe avere almeno una gamba fratturata. L’uomo viaggiava in direzione sud quando, in un punto piuttosto buio, ha preso in pieno una delle due donne e ha colpito anche l’altra. Non è chiaro se stessero tentando di attraversare la strada o meno. L’impatto è stato terribile tanto che una ragazza è deceduta sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per l’altra sono in corso le cure. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi insieme ai colleghi della Polizia locale per gestire la viabilità.