Con il bancomat dell’anziana che assistono vanno al ristorante, alle partite di basket e in enoteca: coppia indagata a Rimini dopo avere sottratto 57mila euro

Hanno vissuto alle spalle di un’anziana ultra ottantenne alla quale avrebbero dovuto prestare assistenza, i due cittadini ucraini indagati per maltrattamento e circonvenzione di incapace. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è scattata in seguito alla denuncia del nipote dell’anziano. La coppia lui 55enne, lei di 48 anni nati in Ucraina ma residenti a Rimini, con il bancomat dell’ottantenne, andavano a scrocco nei ristoranti, alle partite di basket, a mangiare il sushi in enoteca. Risulta inoltre che la 48enne usava l’auto dell’anziana per andare dal parrucchiere, al cinema a comprare i vestiti per bimbi o il cibo per gli animali domestici. Tutte le spese sono state documentate sono finite nel fascicolo di inchiesta della procura della Repubblica di Rimini, che ha autorizzato una perquisizione domiciliare a carico della coppia. È emerso così che sarebbero stati sottratti almeno 57.000 euro a partire dal giugno del 2021 quando la donna era stata assunta per badare all’anziana affetta da problemi mentali dovuti all’età. Oltre ad aver sottratto denaro contante, la procura sta indagando anche per maltrattamento perché l’anziana sarebbe caduta diverse volte negli anni in cui è stato affidato alla donna e in diverse occasioni sarebbe ricorsa alle cure dei sanitari. Cadute sospette che hanno portato il nipote ad avere dubbi sulla badante Ucraina per cui è scattata la segnalazione all’autorità competente.