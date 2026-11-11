Con buoni carburante alterati riempiono cisterne da mille litri: nei guai anche un giovane residente a Rimini

Con buoni carburante alterati inseriti nella colonnina rifornivano di benzina intere cisterne nascoste nel cassone di un furgone, mentre il terminale stampava senza sosta scontrini con la dicitura “operazione annullata nessun addebito”. E’ la truffa scoperta dai Carabinieri reggiani di Gualtieri sulla “Variante Cispadana”, nel territorio comunale di Brescello. Con l’accusa di frode informatica in concorso, i militari dell’Arma hanno per questo denunciato a piede libero due cittadini di origine pakistana di 22 e 27 anni, residenti rispettivamente nelle province di Rimini e Padova. I fatti si sono verificati nella serata della scorsa domenica. Ad attirare l’attenzione di alcuni automobilisti in transito erano stati movimenti anomali attorno all’accettatore automatico di banconote e tessere di un’area di servizio, segnalati alla centrale operativa della Compagnia di Guastalla. All’arrivo della pattuglia sul posto gli operatori hanno subito individuato un furgone bianco nel cui vano di carico erano alloggiate due cisterne in plastica da mille litri ciascuna. La prima era già completamente colma di gasolio appena spillato dall’impianto, mentre la seconda, con il tappo svitato, era pronta per essere riempita. Uno dei due indagati è stato poi colto sul fatto dopo aver appena introdotto una card elettronica nella fessura, mentre il distributore rilasciava la ricevuta di operazione fallita senza scalare alcun credito.

‘artificio informatico è emerso poco dopo, durante la perquisizione sul posto, dalla memoria di uno degli smartphone consegnati dai due fermati. Nel dispositivo è emersa la fotografia di un appunto manoscritto contenente decine di codici pin abbinati ad almeno 36 buoni carburante. Anche i gestori dell’impianto, sentiti nell’immediato dai carabinieri, hanno confermato che i sistemi di erogazione avevano registrato le consistenti forniture di carburante senza tuttavia contabilizzare il relativo incasso a causa dell’interruzione anomala della transazione telematica. Furgone, cisterne e schede alterate sono stati sequestrati. L’indagine, coordinata dalla Procura reggiana guidata dal Calogero Gaetano Paci, prosegue nella fase preliminare per verificare eventuali colpi analoghi messi a segno lungo la rete viaria della provincia