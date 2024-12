Comprano oggetti di valore sul web ma a casa ricevono merce giocattolo

A segnalare di recente gli episodi è stata l’Unione consumatori sammarinesi. «In questi giorni – spiegano dall’asso consumatori - riceviamo innumerevoli segnalazioni di persone che, credendo di acquistare oggetti di un qualche valore, si sono ritrovati in casa poco più che giocattoli di nessuna utilità, a fronte di centinaia di euro spesi». Da qui l’appello a diffidare «dagli acquisti troppo facili, dal pagamento in contrassegno, dalle ditte i cui contatti non sono ben specificati». Ucs nel frattempo rimane a disposizione, per urgenze al numero 366.8451613.

Prima dell’imbroglio di Capodanno, si era registrato l’inganno di Natale quando - come precisano ancora dall’Ucs - ad attirare ignari acquirenti era stata una raffica di giocattoli proposti a prezzi vantaggiosi ma «che poi si sono rivelati di scarso valore e sprovvisti di qualunque norma di sicurezza». Oltre al danno la beffa visto che per molti, finiti i risparmi destinati ai doni natalizi, non era previsto un piano “B”.