Invasione di grilli e cavallette in spiaggia da Rimini fino a Cesenatico. Complice il garbino che ha spostato gli insetti dall’entroterra ai lidi, oggi molti turisti da Bellaria fino a Rimini sud hanno interrotto la tintarella per rifugiarsi in hotel. Medesima situazione si era manifestata anche nel 2023. «Un fenomeno temporaneo - minimizza il presidente della cooperativa bagnini di Rimini, Mauro Vanni -: con sciami innocui». La presenza è segnalata anche a San Marino.