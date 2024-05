Commercialista di Rimini perseguita la ex: «Ti butto l’acido addosso e ti sfregio»

«Ti sfregio, ti butto l’acido, ti faccio spaccare le gambe». E poi: «Sono pazzo perché mi hai rovinato con i soldi che mi hai portato via. Ma io non è che faccio il carcere, faccio quello che mi pare». Lo diceva continuamente all’ex compagna, il commercialista di 57 anni per il quale il sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri, ha chiesto il giudizio immediato per i reati di minacce, molestie e atti persecutori. L’uomo, un noto professionista riminese con alle spalle qualche problema giudiziario, nei messaggi inviati al telefonino dell’ex compagna non si limitava a insultarla. Anzi, si diceva pronto a mandare qualcuno a spaccarle le gambe o addirittura a tirarle addosso dell’acido ricordando l’esempio di casi analoghi finiti sulle cronache. Nei suoi confronti, il 19 marzo scorso il gip del tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, aveva già adottato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna. Nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Pisciotti, le indagini per stalking erano scattate dopo la denuncia della ex compagna di 53 anni, difesa dall’avvocato Claudia Montanari, stanca di avere paura.