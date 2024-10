Commenti denigratori su Facebook sul mare di Rimini, dopo la querela di Federalberghi arrivano la lettera di scuse e il risarcimento del danno d’immagine

Commenti denigratori di Rimini e del suo mare su Facebook: dopo la querela per diffamazione aggravata arrivano le scuse.

Federalberghi Rimini assistita dal suo legale avvocato Maurizio Ghinelli nell’agosto 2023 aveva proposto presso la procura di Rimini una querela per diffamazione aggravata a mezzo social network nei confronti di due società che gestiscono pagine di Facebook e diffamazione

I gestori delle pagine Fb avevano postato immagini e commenti denigratori sul mare di Rimini, così arrecando un pregiudizio all’immagine della città e della sua economia turistica. Il tribunale di Rimini ha emesso due decreti penali di condanna.

Una società in persona del suo legale rappresentante non ha proposto alcuna opposizione e pertanto il decreto penale è diventato esecutivo, dando così la possibilità a Federalberghi Rimini di promuovere un’eventuale causa civile per il risarcimento del danno.

Una lettera di scuse

L’altra società (Commenti memorabili srl) in prossimità dell’udienza fissata per il 23 settembre 2024, ha proposto un’opposizione al decreto penale ed ha risarcito il danno d’immagine ed ha inoltre consegnato una lettera di scuse.

A fronte di ciò Federalberghi ha ritenuto di poter rimettere la querela. Federalberghi in una nota: “Sottolinea come anche le immagini veicolate attraverso i social media, possono avere conseguenze giuridiche, è importante l’utilizzo consapevole rispettoso dei social e quindi invitiamo tutti gli utenti di evitare a diffondere informazioni false o denigratorie che possono ledere la reputazione di persone e luoghi. I social vanno utilizzati in modo responsabile non per dileggio. Come già preannunciato il risarcimento ottenuto è stato consegnato alla Protezione Civile che anche in questi giorni è impegnata a portare sostegno nelle zone alluvionate”.