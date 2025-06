Comitato Rimini sud: “Maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine”

Sicurezza urbana, maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, strutture alberghiere in abbandono da recuperare: questi i principali temi sul tavolo dell’incontro tenutosi giovedì in municipio tra i referenti del Comitato Rimini Sud (il presidente Roberto Urbinati, il vicepresidente Massimiliano Baietta e Vainer Nanni) e gli assessori a Sicurezza e Urbanistica, Juri Magrini e Mattia Morolli.

Richieste e progetti

Il comitato ha posto l’accento sulla «necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine» per contrastare il degrado nella zona sud della città, chiedendo di «attivare un’unità mobile per il presidio costante del territorio, specialmente nei punti più critici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico». Quanto, invece, alle strutture alberghiere fatiscenti, è arrivata la proposta di «promuovere interventi di perequazione urbanistica per incentivare la riqualificazione del settore turistico-ricettivo». Senza dimenticare, fa presente il comitato, «le problematiche connesse all’aeroporto di Rimini in relazione all’impatto sul territorio e sulla vivibilità del quartiere». Il tutto è finito in una serie di elaborati progettuali consegnati ai due assessori, ribadendo la richiesta di costituire «un tavolo tecnico permanente per la rigenerazione urbana dell’area sud e di promuovere una pianificazione partecipata e trasparente».