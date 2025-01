Coltellate e morte a Villa Verucchio, raccolta fondi e striscione a sostegno del carabiniere IL VIDEO

Raccolta fondi e maxi striscione per ringraziare il maresciallo che ha impedito una strage nella notte di San Silvestro e sostenere le sue spese legali ora che si trova indagato per eccesso di legittima difesa. Sono questi gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione, lanciata sin da mercoledì, per raccogliere una cifra a più zeri a favore del comandante della stazione Luciano Masini, molto noto e stimato nella comunità locale. Così alcuni commercianti «grati del lavoro svolto dai carabinieri» si sono riuniti all’inizio del 2025, per valutare un raccolta su Gofound.me a favore del militare. Quattro le persone ferite prima del suo intervento, fra cui due neo maggiorenni che, solo per miracolo, non sono in pericolo di vita. Anche un noto avvocato riminese, Tommaso Borghesi, darà supporto per la tutela legale, spiegano ancora dall’associazione dei commercianti “Vieni a Villa Verucchio”.

Poco prima delle 20, i commercianti di Villa Verucchio, assieme a numerosi cittadini hanno srotolato uno striscione, lungo tre metri per uno e mezzo, proprio davanti alla stazione dei carabinieri per esprimere la piena solidarietà a chi ha premuto il grilletto per proteggere la città piombata in un incubo a occhi aperti nella notte, per antonomasia, più spensierata dell’anno.