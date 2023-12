Colpo grosso al negozio delle sneakers di lusso di Rimini: rubate scarpe per 80mila euro

Ottanta mila euro. Centesimo più, centesimo meno. E’ questo il valore delle scarpe sportive rubate nella notte tra domenica e lunedì da Snkrs Valut di via Garibaldi, negozio specializzato nella vendita di sneakers di lusso che solo lo scorso 3 dicembre ha raddoppiato le vetrine: la prima sede è in viale Vespucci a Marina centro. I ladri, hanno scassinato sia la serranda che la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzia delle scarpe di marca, alcune delle quali del valore di 1.500 euro, per poi fuggire indisturbati. Il furto è stato scoperto solo questa mattina. Indaga la Polizia.