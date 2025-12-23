Colpito da mandato di cattura internazionale per omicidio: rintracciato in hotel a Rimini

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un pakistano pluripregiudicato, colpito da un mandato di cattura internazionale.

Nella mattinata del 21 dicembre, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, è stato inviato presso un hotel a Rivazzurra di Rimini in quanto era giunta alla Sala Operativa sul portale “Alloggiati” una segnalazione di uno straniero che stava soggiornando presso la struttura, avendo visionato la fotografia dell’uomo in questione.

I poliziotti, arrivati sul posto, notavano due stranieri che stavano uscendo dall’hotel che venivano fermati ed identificati. Avendo trovato un riscontro visivo con l’uomo oggetto della segnalazione Interpol, il pakistano veniva accompagnato in Questura per gli atti di rito.

Dagli accertamenti in banca dati lo straniero risultava essere ricercato in campo internazionale per il reato di omicidio nel suo Paese per poi darsi alla fuga ed evitare l’arresto; per questo il Tribunale competente lo ha dichiarato colpevole ed ha emesso un mandato di cattura.

Dagli accertamenti veniva avvisata la direzione Interpol che una volta confermati i dati identificativi, provvedeva ad inviare il mandato di arresto emesso dal Pakistan per omicidio; il soggetto veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.