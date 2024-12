Colonscopia a Rimini? Primo posto libero ad agosto 2026: “Mancano gli specialisti”

Per una colonscopia con la mutua la prima data disponibile a Rimini è nel mese di agosto 2026. Un anno e otto mesi di attesa per una visita specialistica che secondo le linee guida regionali dovrebbe essere eseguita entro 60 giorni, in quanto non urgente. Al massimo, secondo il Piano regionale di Governo delle liste di attesa, di cui all’accordo Stato Regioni del 2019, entro 120 giorni, circa quattro mesi. «E un grande dispiacere pensare che la sanità pubblica non riesca a dare risposte a tutti i cittadini». A dirlo, di fronte a un’evidenza impossibile da negare, è il direttore delle Attività socio sanitarie di Ausl Romagna, Mirco Tamagnini, che, riconosce, «è un problema se una persona per cause di forza maggiore deve rivolgersi al privato per curarsi».

