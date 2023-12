Codice rosso a Rimini. Arrestato per la terza volta per maltrattamenti in famiglia

Ieri sera è stato arrestato per la terza volta dal 2020. L’uomo, 64 anno, di origine moldava, è stato catturato dai carabinieri di Rimini. Sposato con una connazionale di 54 anni madre di due figli, è finito nuovamente in manette per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La storia va avanti così da tanto tempo. Lui la picchia, lei lo denuncia, lui viene arrestato, lei lo riaccoglie in casa e lui la pesta di nuovo. Persino dal carcere l’ha minacciata più volte, riferendole che avrebbe potuto assoldare dei killer per farla ammazzare. Negli ultimi tre anni è finito dentro più volte ma la donna ai carabinieri ha raccontato trent’anni di sofferenze e vessazioni da cui non riusciva a liberarsi mai. Il peggio è arrivato nel momento in cui è diventato alcolista, da almeno cinque anni. In diverse occasioni, la donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

La speranza è sempre stata quella che sarebbe cambiato: la prima denuncia presentata nel 2020 l’aveva ritirata proprio confidando in una vita differente. Ma poi era finita di nuovo in pronto soccorso con addosso evidenti segni di percosse. La picchiava persino in pieno petto nonostante lei fosse cardiopatica e portatrice di pacemaker. Dall’arresto del 2022 era tornato a casa con l’obbligo quotidiano di firma alla polizia giudiziaria. Misura che non lo aveva fermato, tanto che lei lo aveva denunciato di nuovo. Il resto è storia recente. Sarà finita?