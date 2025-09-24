Rimini, il cliente non vuole lasciare l’albergo di lusso e aggredisce gli agenti

A chiamare la polizia, per la terza volta lunedì, era stata una receptionist dell’hotel a Marina Centro, perché l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non voleva abbandonare la struttura oltre l’orario di check-out. La stessa cosa era successa al mattino, ma all’arrivo della polizia il 43enne non si era fatto trovare prima di ritornare in albergo nel pomeriggio. Alla vista degli agenti, l’uomo inizialmente è sembrato collaborativo esibendo un documento d’identità poi risultato non valido. È stato però quando ha visto che lo stavano accompagnando verso la volante per portarlo in Questura che il 43enne ha iniziato a ribellarsi. Prima ha tentato di fuggire, poi una volta raggiunto ha iniziato a colpire i due agenti, aggrappandosi al cinturone e facendogli cadere lo spray al peperoncino in dotazione. Nella colluttazione anche i poliziotti sono finiti a terra, rimanendo contusi. Uno con ferite al polso e al gomito guaribili in 6 giorni, mentre per la collega la prognosi è stata di 7 giorni per problemi ad un polso. Davide benericetti