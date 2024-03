Classifiche sul clima. Romagna penalizzata dalla nebbia. Rimini è 17esima

RIMINI. Bene Rimini, la migliore in Emilia-Romagna. Così così Ravenna e Forlì-Cesena. Il Sole 24 Ore ha stilato la classifica delle città capoluogo con il migliore clima. Al primo posto è finita Bari. All’ultimo Belluno. Per quanto riguarda le romagnole: Rimini è 17esima, Forlì-Cesena 55esima, Ravenna 59esima. La classifica tiene conto di una decina di parametri tra cui il soleggiamento, le ondate di calore, gli eventi estremi, la brezza estiva, la nebbia, le piogge e i giorni freddi. Per quanto riguarda Rimini il risultato migliore riguarda le ondate di calore (sesto posto). Il peggiore la nebbia. Anche per Forlì-Cesena è la nebbia il punto debole. Il miglior risultato è il 26esimo per quanto riguarda l’umidità relativa. Anche Ravenna è penalizzata dalla nebbia (addirittura 96esimo posto) mentre la posizione più alta è nelle piogge (26esimo). Il capoluogo di regione Bologna è 62esima e le ondate di calore (87esimo posto) sono la sua caratteristica peggiore.