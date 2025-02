Rimini. Cittadella dello sport: «Nessun rallentamento, procediamo con determinazione»

«Siamo consapevoli delle aspettative e dell’importanza di questa infrastruttura per il futuro della salute e dello sport a Rimini. E fin dall’avvio ufficiale del cantiere, avvenuto il 19 dicembre 2024, stiamo lavorando con il massimo impegno per garantire il rispetto del cronoprogramma e degli standard qualitativi previsti».

E’ la replica di Responsible spa, società impegnata nella realizzazione del nuovo centro sportivo nell’area ex Ghigi, al consigliere della Lega, Loreno Marchei, che, attraverso un’interrogazione presentata, ieri, in Consiglio comunale, aveva chiesto al sindaco Sadegholvaad di fare chiarezza sullo stato dei lavori in quella che dovrebbe diventare anche la “casa” del Rimini calcio.

«Rassicuriamo la comunità cittadina e sportiva sulla regolarità del progetto, che ad oggi registra progressi significativi - sottolinea Responsible spa -. Le opere esterne sono in corso, con la direzione lavori affidata a Landbau e l’esecuzione alla ditta Venturelli srl, che sta operando con professionalità e nei tempi stabiliti. Ed è stato ufficialmente nominato l’appaltatore per le opere edili, elettriche e meccaniche, garantendo continuità all’intero processo costruttivo e la creazione di un ambiente adatto alla tutela della salute e alle migliori performance sportive. Il primo stato di avanzamento lavori è stato completato con successo, attestando il pieno rispetto delle scadenze previste».

Il fondo dei campi da gioco è, ora, in attesa della relazione tecnica della Lnd, un passaggio fondamentale per assicurare la conformità alle specifiche federali e garantire le migliori condizioni per la pratica sportiva e la sicurezza degli atleti. Puntualizza Responsible spa: «Non esistono rallentamenti o situazioni critiche che possano compromettere la realizzazione dell’opera. Stiamo procedendo con metodo e determinazione per consegnare alla città di Rimini un’infrastruttura moderna e all’avanguardia, capace di diventare un punto di riferimento per la salute e lo sport». La società, nel precisare che nell’ottica della massima trasparenza e apertura verso la comunità «continuerà a fornire aggiornamenti periodici sui progressi dei lavori» annuncia anche che «saranno organizzati momenti di confronto pubblico e visite al cantiere per consentire a cittadini, tifosi e media di seguire da vicino l’evoluzione del progetto». «Continueremo a lavorare con serietà e professionalità – conclude Responsible spa - affinché il centro sportivo ex Ghigi diventi una realtà concreta e funzionale per Rimini, per il benessere della comunità, per la crescita dello sport e per il miglioramento delle performance dei nostri atleti».