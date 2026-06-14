Circolo Velico Riminese sempre in mare: corsi di giorno e in notturna e una veleggiata per la Notte Rosa

RIMINI. La scuola vela d’altura “Luciano Pedulli” del Circolo Velico Riminese ha chiuso il 5 giugno scorso le attività primaverili con una serata conviviale che ha visto la partecipazione di una cinquantina di soci tra istruttori FIV, aiuto istruttori, allievi e membri del CDA. Durante l’incontro sono stati consegnati agli allievi i “libretti di navigazione”, documenti che tengono traccia del percorso svolto all’interno della scuola e permettono di proseguire la “rotta” intrapresa con consapevolezza. Da gennaio a oggi la scuola vela ha organizzato corsi di diverso livello grazie all’impegno dei propri istruttori e aiuto istruttori volontari (avvicinamento suddiviso in due moduli, perfezionamento, spinnaker) e ha formato alcuni aspiranti aiuto istruttori che sono entrati a far parte dello staff della scuola dopo aver superato un tirocinio interno e dopo essere stati insigniti dell’incarico con la cerimonia del mezzomarinaio istituita dal decano degli istruttori, Andrea Garilli. Un po’ di numeri: da gennaio a oggi hanno preso parte ai corsi 37 allievi, 16 istruttori FIV, 10 aiuto istruttori e 2 aspiranti aiuto istruttori, per un totale di 123 ore di lezione tra teoria e uscite in mare; le barche utilizzate sono i due Beneteau First Challenge storici del CVR, “Antares” e “Ariminum”, due 30 piedi acquistati nel 1992 dall’allora presidente del CVR Luciano Pedulli, a cui è intitolata la scuola.

Lo staff della scuola, sotto la guida del Cda presieduto da Mario Benzi (lui stesso istruttore FIV di grande esperienza), sta programmando le attività estive rivolte a soci e non. Si inizia il 19 giugno con la Pink Sail, veleggiata notturna per ammirare i fuochi della Notte Rosa dal mare; il CVR festeggia la serata con un aperitivo in sede aperto a tutti i soci per poi salpare insieme, armatori e non, appena cala il tramonto.

A seguire un’attività didattica molto richiesta, ovvero la scuola di navigazione costiera notturna che si terrà in due sessioni (dal 19 al 21 giugno e dal 17 al 19 luglio). I partecipanti, soci e non, avranno l’opportunità di navigare ininterrottamente con il Beneteau 40.7 “Gradisca”, ammiraglia del CVR, sperimentando la gestione e le abilità richieste nell’altura: turni di guardia, lettura delle carte, riconoscimento dei segnali notturni, ancoraggio... Iscrizioni aperte fino al 15 giugno per il corso di giugno e fino al 30 giugno per il corso di luglio. Il 27 e 28 giugno è prevista la ormai tradizionale veleggiata sociale Rimini-Fano-Rimini, weekend di mare e convivialità. Infine (ma non ultimi) i corsi brevi estivi rivolti agli allievi che, una volta conclusa la scuola primaverile, vogliono continuare a fare esperienza sotto la guida esperta degli istruttori, con uscite il sabato pomeriggio e la domenica mattina nei mesi di giugno e luglio. A settembre si ripartirà con la grande regata del CVR, la RIGASA (Rimini-Gagliola-Sansego), una regata offshore di 170 miglia, che quest’anno si svolgerà dall’11 al 13 settembre, e con la nuova sessione dei corsi autunnali della scuola vela. Per informazioni e iscrizioni si può contattare la segreteria del CVR al 320 612 2525 (anche whatsapp) oppure via email: segreteria@cvr-rimini.net