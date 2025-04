Cicloturista tedesco cade in discesa e muore

MAIOLO. Un cicloturista tedesco di 58 anni ha perso la vita in bicicletta a causa di un malore mentre stava percorrendo la strada che da Madonna di Pugliano porta a Carpineto. L’uomo ha perso il controllo del mezzo in discesa ed è rovinato a terra. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni e alcuni automobilisti di passaggio. L’intervento della Croce Verde di Novafeltria non ha potuto però evitare il peggio. L’uomo, residente a Monaco di Baviera, stava trascorrendo le vacanze pasquali in un hotel di Bellaria-Igea Marina. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi.