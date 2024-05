Cibo, vino e musica per far risorgere il Kiosko Vincanto di Villa Verucchio

Rikiosko fest. Una fenice che risorge, non dalle sue ceneri bensì da un calice di vino rosso, dove il nettare degli dei ondeggia sino a sprizzare fuori disegnando a suon di gocce la mitologica creatura. Vino rosso, dicevamo, lo stesso colore delle fiamme che hanno bruciato dalle fondamenta il lavoro di una vita.

Solidarietà in musica

Si terrà domani a partire dalle ore 16, nella cornice di piazza Europa a Villa Verucchio, l’evento per rilanciare il Kiosko Vincanto, situato in via Moro, e andato in fiamme nella notte tra domenica e lunedì 15 aprile. Momento clou sarà l’esibizione del titolare, il noto artista Filippo Malatesta, in concerto alle 22. Previsti anche stand gastronomici. Il ristorante, che sorgeva di fronte alla chiesa nel parco De Andrè, è stato avvolto dal fuoco, richiedendo l’intervento di sette unità e due mezzi dei vigili del fuoco, nonché dei carabinieri.

Pioggia di aiuti

La raccolta fondi aperta su GoFundMe ha innescato una gara di solidarietà, che ha ricevuto 160 adesioni in una manciata di ore, raggiungendo quota 40mila euro.

Era il punto di ritrovo di mamme e bambini ma anche adulti e ragazzi e ora un’intera comunità tende la mano per riprendere un percorso interrotto così bruscamente.

Incendio sotto la lente

Che l’incendio fosse di natura dolosa è stato subito evidente agli inquirenti e nei giorni successivi è finito in manette un 44enne ex calciatore di Serie C. Aveva picchiato la ex davanti al locale di Malatesta subito intervenuto a difendere la donna. A lui il giocatore del passato avrebbe detto «stai tranquillo che domani il locale non ce l’hai più, che ti tiro quattro molotov». Poi il rogo nel cuore della notte.

L’uomo è finito dietro le sbarre per danni dell’ex fidanzata e per danneggiamento, nei confronti di un amico di quest’ultima, che si è ritrovato gli pneumatici dell’auto a pezzi. Sull’incendio, invece, sono ancora in corso le indagini da parte del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Villa Verucchio.

