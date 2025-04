“Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum”: la nuova truffa al telefono segnalata da Federconsumatori Rimini

Una nuova truffa al telefono. Lo segnala Federconsumatori Rimini, sempre attenta alla tutela contro le frodi alle fasce più deboli. “Da qualche settimana stiamo ricevendo segnalazioni da persone che ricevono diverse telefonate da numeri di cellulare che potrebbero sembrare innocui dato che il prefisso è italiano, la voce pacata, con un linguaggio corretto, a primo impatto potrebbe non sembrare registrata, deviando dal classico call center. Ma bastano pochi secondi ed un “Ciao abbiamo ricevuto il tuo curriculum, scrivimi su Whatsapp per maggiori informazioni”, è l’incipit della telefonata, per qualcuno non desta alcun sospetto, soprattutto se in quel periodo si sta cercando lavoro, ed è così che si casca nel tranello. Un’apparente opportunità che nasconde invece un tentativo di truffa, che rientra tra quelle delle cosiddette Online Recruitment Scam”.

“Chi decide di proseguire - continua la nota - si trova a parlare con un presunto selezionatore che si presenta come un membro dell’agenzia per il lavoro o di un’azienda. Lo scopo è quello di raccogliere dati sensibili attraverso l’invio di un modulo da compilare per il datore di lavoro, con questa scusa si cerca di ottenere la fiducia della vittima, ed indurla a cliccare sul link che conterrà un malware in grado di raccogliere informazioni personali o dati finanziari, in altri casi invece si cerca di convincere la vittima ad investire denaro in piattaforme online promettendo guadagni facili.

È importante non cadere in questi tranelli, perché con queste informazioni i truffatori potrebbero tentare ulteriori attacchi come furto di identità o l’accesso ai conti online. Le indicazioni per proteggersi da queste truffe sono semplici, la maggior parte delle volte che si manda un curriculum e si viene contattati, la telefonata si svolge nel giro di qualche minuto con il selezionatore che se opportuno, indicherà una data per un colloquio conoscitivo, non vi chiederà di scrivere su WhatsApp e di compilare un modulo con dati sensibili e coordinate di pagamento. Quindi non fornire mai dati finanziari a sconosciuti al telefono, non inviare denaro o investire su piattaforme non verificate. Non cliccare mai su link ricevuti via Whatsapp o SMS”.