Picchiava la mamma con un bastone, la chiudeva in camera per far sesso nella stanza a fianco e le impediva di frequentare il compagno pur di mantenerne il controllo economico. Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

