“Chiamate con urgenza il Cup”: ecco il numero della nuova truffa via sms

Negli ultimi giorni sono stati segnalati falsi messaggi inviati ai cittadini, con richieste di contattare con urgenza presunti uffici CUP “Centro Unico Primario” al numero 89342211. Si tratta di comunicazioni non riconducibili all’Azienda USL e contenenti informazioni errate (anche l’acronimo CUP è riportato in maniera sbagliata). L’Asl Romagna invita tutti alla massima attenzione: “Invitiamo la popolazione a non rispondere a questi messaggi e a segnalarli alle autorità competenti. L’Azienda USL ricorda che in caso di dubbi, i cittadini possono verificare sempre le informazioni attraverso i canali ufficiali dell’Azienda USL”.